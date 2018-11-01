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Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат жалуется
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Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат пожаловался на меню 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню при попытке питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решившийся на эксперимент после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой.
Ранее на YouTube появилась видеозапись спора Соколовой и Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково", после чего лишилась поста.
Бондаренко, несмотря на отставку Соколовой, начал 24 октября эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.
"Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же", — сказал депутат.
Он рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. "Это практически те же продукты за малым изменением. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств", — пояснил Бондаренко.
Депутат добавил, что вынужден был купить меньше картофеля и других продуктов, "чтобы взять немного больше курицы".
"Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились. И я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше", — рассказал саратовский коммунист.
По его словам, в этот раз ему удалось уложиться в бюджет недели, а неделей ранее ему пришлось потратить на 15 рублей больше выделенной суммы. "В этот раз я уложился. Ну уже опыт, я все прикинул заранее", — сказал Бондаренко.
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