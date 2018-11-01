Захарова призвала освободить Вышинского

Захарова призвала освободить Кирилла Вышинского из под стражи

"Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В нем, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября", — сказала Захарова на брифинге в четверг. — Но только что пришли новости с Украины относительно того, что этот призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. К сожалению, Кирилл Вышинский окажется под стражей".

Захарова подчеркнула, что МИД РФ обращается к Киеву и международному сообществу по делу Вышинского, который находится в заключении "практически полгода", в канун Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов.

"И в этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского", — сказала Захарова.

"Мы вновь призываем профильные международные структуры, правозащитные неправительственные организации реагировать, реагировать решительно, осуждать все формы давления украинских властей на средства массовой информации, не только на Кирилла Вышинского, но на все, включая судебное преследование и физическое насилие", — добавила она.

29 октября представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир высказал серьезную обеспокоенность по поводу продолжающего содержания под стражей украинскими властям Кирилла Вышинского и выразил надежду на его освобождение из-под стражи 4 ноября 2018, когда истекает срок нынешнего задержания журналиста.