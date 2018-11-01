Захарова призвала освободить Вышинского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление, что главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский останется под арестом, несмотря на призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к украинским властям освободить журналиста 4 ноября.
"Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В нем, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября", — сказала Захарова на брифинге в четверг. — Но только что пришли новости с Украины относительно того, что этот призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. К сожалению, Кирилл Вышинский окажется под стражей".
Захарова подчеркнула, что МИД РФ обращается к Киеву и международному сообществу по делу Вышинского, который находится в заключении "практически полгода", в канун Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов.
"И в этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского", — сказала Захарова.
"Мы вновь призываем профильные международные структуры, правозащитные неправительственные организации реагировать, реагировать решительно, осуждать все формы давления украинских властей на средства массовой информации, не только на Кирилла Вышинского, но на все, включая судебное преследование и физическое насилие", — добавила она.
29 октября представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир высказал серьезную обеспокоенность по поводу продолжающего содержания под стражей украинскими властям Кирилла Вышинского и выразил надежду на его освобождение из-под стражи 4 ноября 2018, когда истекает срок нынешнего задержания журналиста.
Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства "РИА Новости Украина", которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца по этому обвинению. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием. 1 ноября суд Херсона продлил арест Вышинскому до 28 декабря.