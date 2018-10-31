Российский сенатор вцепился в бороду украинцу

Российский сенатор дернул украинского эксперта за бороду в эфире

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич дернул за бороду украинского эксперта Александра Охрименко в прямом эфире программы «60 минут». Видео инцидента появилось в Youtube-канале «Россия-24».

Клинцевич и Охрименко спорили по вопросу военного присутствия России в Донбассе. Клинцевич утверждал, что российские военные не участвуют в конфликте на юго-востоке Украины, Охрименко доказывал обратное.

В ходе спора российский сенатор назвал оппонента хамом, а затем подошел к нему и дернул за бороду, заявив при этом, что он также умеет «прощупывать печень».