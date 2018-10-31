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Зачем России новая миграционная политика
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«Барьеры сняты»: зачем России новая миграционная политика 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент России подписал новую концепцию миграционной политики. По словам Владимира Путина, бюрократические барьеры для получения права на гражданство, проживание или работу в России, существовавшие ранее, будут сняты. Президент отмечает, что эти меры необходимы для защиты соотечественников за рубежом. При этом миграция нужна России не только по политическим, но и по экономическим причинам.
Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная им концепция миграционной политики направлена на создание комфортных условий для переселения соотечественников в Россию, передает РИА «Новости».
«Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства», — сказал Путин.
«Многие проблемы и барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», — заявил президент в ходе своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, которые проживают за рубежом.
Текст концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Основными принципами миграционной политики являются… приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории, учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации», — говорится в тексте концепции.
Также среди основных принципов миграционной политики указаны комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития страны, координация деятельности органов власти, а также органов местного самоуправления в сфере миграции.
По словам президента, новая концепция создаст для соотечественников, проживающих за рубежом, более комфортные условия переселения в Россию.
Путин отметил, что эти меры особенно актуальны на фоне распространяющейся в мире русофобии и других форм крайне агрессивного национализма. В качестве примера он привел ситуацию на Украине и в странах Балтии.
«Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается», — заявил Путин, отметив, что это сказывается на жизни граждан.
В таких условиях Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул он.
При этом тема миграции актуальна для России сейчас не только в свете проблем проживающих за рубежом соотечественников, но и из-за демографической ситуации внутри страны.
Как отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, иммиграция выполняет роль основного источника роста населения России, и эта тенденция сохранится в будущем.
«Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более», — говорил эксперт.
В противном случае, по его словам, «придется смириться с сокращением численности населения России».
Тем не менее, в новой концепции, подписанной президентом, говорится, что естественное воспроизводство должно оставаться основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Миграционная политика в этом случае воспринимается лишь как вспомогательное средство решения проблем.
Новая миграционная политика допускает интеграцию в российское общество не только иностранцев, которые к этому готовы и способны, но также тех, которые «не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не собираются полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей» и при этом «соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения».
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