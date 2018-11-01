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Путин посетил Всемирный русский народный собор
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Путин выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора
RT на русском
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ещё 12
1 час назад
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Президент России
Владимир Путин
принимает участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвящённом 25-летию образования организации. Также среди спикеров —
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
.
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