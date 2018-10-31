Зачем России новые партии

Как партийная система России изменится к выборам в Госдуму

Результаты региональных выборов этой осени не останутся без реакции: в Кремле готовят партийную реформу — под грядущие парламентские выборы. Источники «Газеты.Ru» утверждают, что малые партии и новые партийные проекты будут более активно участвовать в выборах, что позволит размыть электорат КПРФ ЛДПР . Для улучшения результатов таких партий барьер на думских выборах может быть снижен до 3%. Как и за кого будет голосовать Россия в ближайшем будущем, рассказывает «Газета.Ru».

По информации источников «Газеты.Ru», Кремль задумывается о партийной реформе. Однако речь идет не о формировании двухпартийной системы, а о более активном участии в выборах малых партий и о создании на их основе новых партийных проектов.

На выборах в Госдуму в 2021 году такая стратегия поможет развести протестный электорат по разным партиям, а также даст возможность «Единой России» — в случае низкого результата — создать коалицию.

Два источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, также не исключают варианта, при котором 5-процентный барьер на думских выборах будет снижен до 3%.

Такое решение позволит добиться большей представленности политических предпочтений граждан. Впрочем, другие собеседники «Газеты.Ru» намекают, что этот шаг также позволит партии власти сохранить контроль над Госдумой.

«Газета.Ru» разобралась, как именно и в каком ключе идет обсуждение партийной реформы.

Что поменяли региональные выборы

Недовольство существующей партийной системой со стороны Кремля замечалось и до последнего Единого дня голосования. Источники «Газеты.Ru» и провластные эксперты отмечали, что нынешние системные партии уже не привлекательны для избирателя и не отображают настроений граждан. Отдельной критике подвергался возраст лидеров этих партий.

Близкие к Кремлю эксперты считали, что в перспективе есть два варианта: либо в старых партиях произойдет передача власти молодому поколению лидеров, либо они уступят свой электорат новым проектам.

Однако каких-то конкретных предложений, как и кто будет создавать новые партии, не звучало. Ряд собеседников «Газеты.Ru» сетовали, что для новой партии нужны «новые лица», но откуда их взять — до конца непонятно. Еще один источник в Кремле незадолго до региональных выборов отмечал, что к 2021 году с такой партийной системой точно не удастся «далеко уехать».

Однако Единый день голосования в 2018 году для парламентской оппозиции прошел достаточно неплохо. А вот ЕР и ее кандидаты в губернаторы показали серьезное снижение результатов.

Сразу в четырех регионах кандидаты от власти не смогли стать губернаторами в первом туре. В Хакасии Приморском крае губернатор так и не был выбран. В обоих случаях самыми действенными оппонентами кандидатам от партии власти стали представители коммунистов. Кроме того, КПРФ улучшила свои позиции в ряде заксобраний.

При этом вышедшие во второй тур представители КПРФ и ЛДПР изначально считались «техническими» — политтехнологи не считали, что они представляют серьезную опасность для кандидатов власти.

Ряд собеседников «Газеты.Ru» отмечают, что голосование было протестным. По их мнению, люди голосовали не за парламентские партии, а против власти. Свою роль в этом сыграла пенсионная реформа.

После осенних выборов источники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, только укрепились во мнении, чтобы с партийной системой надо что-то делать. Протестное голосование в пользу парламентской оппозиции собеседников издания не устраивает.

Двухпартийная система — не вариант

Несколько недель назад общественные дискуссии по поводу партийной реформы подогрела статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина . В ней он допустил возможность точечных изменений в Конституции, а также выступил за формирование двухпартийной системы.

Однако близкие к Кремлю источники «Газеты.Ru» синхронно отрицают, что власти выбрали именно такой сценарий развития событий. Один из собеседников указывает, что Зорькин не в первый раз пишет подобные яркие статьи, однако в них отображается сугубо его личное мнение.

Другой источник напоминает, что в этом году празднуется 25-летие Конституции и поэтому программная статья от Зорькина выглядит логично, но искать в ней двойных смыслов не стоит. Тем более, что изложенное соответствует его обычным позициям. По их словам

в Кремле пока нет планов и намерений корректировать Конституцию.

Еще один осведомленный собеседник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, категорично высказывается против двухпартийной системы. По его мнению, Зорькин просто слышал, что власти думают над партийной реформой, и поэтому обозначил эту мысль в своем материале.

«Двухпартийная система ведет к гражданской войне. Людям наоборот нужно представлять выбор, а не заставлять их выбирать только между белыми или красными», — жестко отрезает источник.

Против двухпартийной системы высказались еще несколько собеседников издания, близких к Кремлю, а также к руководству ЕР.

Кроме того, второй партией пока остается именно КПРФ, и, по словам осведомленного источника, такое положение дел сохранится как минимум до 2021 года. А строить двухпартийную систему вместе с коммунистами федеральные власти явно не захотят.

Тем более что в отношении КПРФ у Кремля появилось недовольство в связи с президентскими выборами.

Собеседники «Газеты.Ru» утверждали, что выдвижение в качестве кандидата в президенты Павла Грудинина оказалось неожиданным для администрации президента. Буквально за несколько дней до произошедшего, в Кремле исходили из того, что на выборы все-таки пойдет Геннадий Зюганов . В итоге Грудинина все-таки согласовали, однако позже против него была развернута мощная негативная информационная кампания. После региональных выборов это недовольство никуда не пропало.

Пусть расцветает 100 цветов

Собеседник «Газеты.Ru» предполагает, что надо наоборот двигаться в сторону большего участия новых игроков, условных малых партий. Этого мнения придерживается и другой источник, который считает, что большее число партий поможет избежать протестного голосования. По крайней мере, протестные голоса не будут консолидировано уходить к оппозиции.

Собственно, еще один источник, участвующий в проведении региональных выборов этого года, отмечает, что в ряде регионов малые партии как раз успешно с этим справились.

Сейчас, чтобы получить мандаты в региональных парламентах РФ, партии надо набрать более 5% голосов, и некоторые с этим порогом справляются.

Так, в Забайкальском крае «Партия пенсионеров России» набрала 6,04% на выборах в заксобрание региона. «Коммунисты России» провели свои списки в региональные парламенты Хакасии (8,01%), Ульяновской области (5,83%), Ростовской области (5,06%), Ненецкого АО (5,29%). «Партия пенсионеров за социальную справедливость» получила 9,29% на выборах в Смоленскую областную думу. «Патриоты России» набрала 5,4% в Кемеровской области, «Родина» — 5,54% в Ненецком АО.

Сенсационным стало получение первых мандатов во Владимирском заксобрании партией «КПСС»

Здесь она набрала 6,14%. В экспертных кругах раньше эта партия рассматривалась как проект, призванный исключительно оттянуть голоса у коммунистов.

Наличие своих депутатов по спискам в региональных заксобраниях, позволяет малым партиям получить так называемую «думскую лицензию» — возможность выдвигать своих кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей. Помимо перечисленных выше партий, подобная «лицензия» также есть у «Яблока» и «Партии роста».

О том, что Кремль предпочел сделать ставку на малые партии говорит и то, что кураторство над ними после президентских выборов все-таки перешло в Управление по обеспечению деятельности госсовета. Управление возглавил Александр Харичев , соратник первого замглавы АП Сергея Кириенко

Источник, близкий к Кремлю, который заранее знал об этом, уже тогда говорил «Газете.Ru», что из малых партий могут родиться какие-то новые проекты.

Зачем нужно больше партий

Один из близких нынешнему внутриполитическому блоку Кремля источников объясняет, что увеличение числа партий поможет получить большую представительность граждан в Госдуме. По его словам, были бы полезны партии, отстаивающие интересы тех или иных регионов. Кроме того, все группы населения — интеллигенция, горожане, сельские жители и другие — также должны получить своих представителей.

По словам собеседника «Газеты.Ru», партийная система должна носить скорее «сословный» характер. ЕР же в этой конфигурации сохранит большинство как партия бюджетников.

Впрочем, за такими красивыми концепциями кроется и более прагматичная цель. Малые партии, выступая своеобразными спойлерами, могут не дать собрать протестные голоса КПРФ и ЛДПР.

Кроме того, большое количество партий откроет путь для коалиций. И если «Единая Россия» не наберет достаточного количества голосов на выборах, она сможет воспользоваться этой возможностью.

«Конституционного большинства у ЕР в следующий раз уже не будет», — прогнозирует осведомленный источник, близкий к Кремлю.

Скорее всего, партия власти все равно наберет больше всех, но вопрос заключается в том, будет ли это большинство мандатов в Думе, или просто лучший результат. В последнем случае у партии власти должна быть возможность находить партнеров по коалиции.

Примером похожей ситуации выглядит заксобрание Иркутской области. Формально на выборах в этом году КПРФ набрала в нем по спискам большинство — 40%, тогда как результат ЕР составил 37%. Однако это не помешало единороссам создать коалицию с другими партиями и выбрать в качестве спикера своего представителя Сергея Сокола

Великолепная пятерка

По словам источника, в идеальной для России политической системе должны существовать пять основных партий.

Одна из них должна олицетворять условный правопатриотический фланг. Под нее подойдет несколько измененная ЛДПР или какой-то новый проект, например, совместно с «Патриотами России». По мнению собеседника издания, его возможные зачатки просматриваются через слухи о создании партии «Сила России», которую якобы может возглавить депутат Госдумы Наталья Поклонская

Кстати, такой проект, по мнению собеседника издания, частично начнет «отгрызать» электорат КПРФ.

При этом источник считает, что полностью вычеркнуть из уравнения левую партию не получится. Вопрос заключается лишь в том, будет ли этой партией эволюционировавшая КПРФ или какое-то объединение новых левых.

Останется как опора власти и «Единая Россия». Параллельно, по мнению, собеседника «Газеты.Ru», может возникнуть проект типа «Зеленых».

Наконец, в условно новой Госдуме должен появиться и праволиберальный проект. Но он должен быть один, считает собеседник «Газеты.Ru». В противном случае, по его мнению, и так немногочисленный либеральный электорат разделится и не будет представлен в парламенте.

Осведомленный источник, близкий к Кремлю, также обращает внимание на активность таких проектов, как «Партия Роста» и «Партия перемен». Первая уже заявила, что выдвинет на выборах губернатора Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву . Политик недавно вступила в «Партию Роста», хотя и до этого она принимала участие в жизни проекта. «Все так засуетились, потому, что тоже явно что-то слышали и к чему-то готовятся», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее, еще до региональных выборов, о новом партийном проекте заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов . Источники «Газеты.Ru» тогда объясняли его заявления аналогичным образом. Фактически политик почувствовал новый тренд и решил влиться в него.

Один из вариантов расширения партийного поля был недавно назван в докладе «Минченко консалтинг». Авторы предлагают возродить систему избирательных блоков. В исследовании также отмечается, что сейчас 42% граждан не видят партий, которые отображали бы их мнение. Из этого делается вывод о ситуативности протестного голосования.

Впрочем, два источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, говорят о еще одном варианте, который увеличит представительство партий в парламенте — снижение барьера для попадания в ГД.

Сейчас он составляет 5%. Один из собеседников «Газеты.Ru» считает, что от него можно и вовсе отказаться. Другой источник считает такое предложение слишком радикальным, а вот снижение его до 3% как раз и помогло бы пропустить в парламент тех же праволибералов.

Мнение экспертов

«Модель «один у власти — три в оппозиции (три в уме)» не справляется с задачами канализации и репрезентации существующих в обществе настроений. А политическая реальность пока одна: лояльность — протест», — уверена эксперт.

По ее словам, в этой ситуации остается только два основных варианта «реновации» партийной системы.

Один из них заключается в смене лидеров. Однако все последствия этого решения представить трудно, учитывая «вождистский» характер партий. Второй вариант — как раз накачивание системы малых партий, включающее в себя их объединение, финансовую подпитку, разработку системы законодательных льгот. «Впрочем, это скорее похоже только на „make-up“ уже существующего расклада», — отмечает эксперт.

Политолог Николай Миронов считает, что Кремль действительно может пойти по пути увеличения количества партий, представленных в Думе и региональных заксах. По его словам, протестно настроенный электорат сейчас действительно часто не является сторонником той или иной партии из парламентской четверки. Пока их голоса уходят преимущественно КПРФ, в меньшей степени — ЛДПР и эсерам.

«Но чем больше будет предложений, тем больше протестный электорат будет дробиться. В противном случае в регионах какие-то парламенты вполне могут оказаться подконтрольны оппозиции», — считает эксперт.

В случае же появления новых партий, в парламентах у них не будет достаточно самостоятельного влияния. Кроме того, в определенный момент некоторые партии смогут поддержать единороссов.

«Это самый спокойный, гарантированный вариант. Я думаю, что еще могут добавить независимых депутатов. Все это будут такие маленькие аватарки власти», — заключает политолог.

Впрочем, источники «Газеты.Ru» отмечают, что точных планов, как именно будет реализовываться партийное обновление, судя по всему, нет.

«В декабре будет понятно», — говорит один из собеседников «Газеты.Ru».

В политических кулуарах все говорят, что основное внимание внутриполитического блока Кремля сейчас сосредоточено на выборах губернаторов Приморья и Хакасии. От того, окажется ли кампания успешной для власти, зависят и дальнейшие полномочия разных акторов по координированию внутренней политики в стране.

Кроме того, сейчас, по заказу властей, идет разработка избирательного кодекса РФ, в котором и могут содержаться законодательные предложения для новой партийной системы.