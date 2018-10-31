Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН

"Ах обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Это про вас, господа", — заявил Небензя, обращаясь к представителям западных стран.

В своей речи Небензя осудил западные страны за поддержку украинских властей и госпереворота в 2014 году. Российский постпред обратил внимание на русофобию, которая вышла на уровень государственной идеологии и ущемлении прав неукраинского населения страны.