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Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН 

Газета.Ru + ещё 16 43 минуты назад
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в завершении своей речи на заседании Совбеза ООН процитировал стихотворение Александра Пушкина.
"Ах обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Это про вас, господа", — заявил Небензя, обращаясь к представителям западных стран.
В своей речи Небензя осудил западные страны за поддержку украинских властей и госпереворота в 2014 году. Российский постпред обратил внимание на русофобию, которая вышла на уровень государственной идеологии и ущемлении прав неукраинского населения страны.
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