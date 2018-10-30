Президент Сербии рассказал об ожиданиях от визита Путина в январе

Вучич подтвердил агентству, что визит Путина в Белград ожидается в середине января.

"Ожидаю много важных вещей и много важных соглашений, прежде всего, в области экономики, энергетики, инфраструктуры, уверен — и в политике", — отметил он.

"Мы на 100% зависим от российского газа. Не знаю, каковы будут дальнейшие отношения России с Украиной. Отлично, если они договорились с (канцлером Германии Ангелой) Меркель, что газопровод пойдет в одном или двух направлениях, но моя работа — попытаться обеспечить, чтобы в Сербию беспрепятственно поступал газ, так как это условие нашего развития в будущем", — заявил сербский лидер.

По его словам, Белграду сейчас требуется уже три миллиарда кубических метров газа, а через семь-восемь лет "будет требоваться пять миллиардов кубических метров" в год.

"Потому, что это основа для индустриализации Сербии. Когда построим газопровод и две газораспределительные станции, несравненно быстрее будем развиваться. Ожидаю отличные результаты и думаю, что президент Путин будет доволен", — подчеркнул Вучич.

Он указал, что Сербия в настоящее время не должна России за поставки газа "ни динара", выполняет все обязательства в срок и является надежным партнером.