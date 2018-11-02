Кремль отреагировал на заявление Коломойского о санкциях

В Кремле с юмором отнеслись к заявлению украинского бизнесмена и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о роли Киева в введении санкций против украинских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова цитирует «Интерфакс» в пятницу, 2 ноября.
Песков также обратил внимание на то, что перечень физических лиц, в отношении которых применяются санкции, был составлен кабинетом министров, а не главой государства.
«Поэтому, естественно, эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров», — сказал он.