Саркози вступился за Россию

Саркози назвал контропродуктивными санкции против России

Санкции Запада против России контрпродуктивны, считает бывший президент Франции Николя Саркози . В интервью журналу Le Point он призвал Европу больше доверять России.

"Европа и Россия должны работать в условиях доверия, — заявил видный французский политик в своем первом за последние месяцы интервью. — Санкции контрпродуктивны".

Саркози считает ошибочной политику Запада по отношению к Москве . По его мнению, "сейчас делается все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая ". Он напомнил, в частности, о планах Конгресса США "лишить российские банки доступа к международным финансам". "Задумываются ли о последствиях?", — задал вопрос бывший глава французского государства.

По его убеждению, "необходимо протянуть руку России". " Владимир Путин , какими бы ни были разногласия между нами, вернул Россию на авансцену, — заметил Саркози. — Последний чемпионат мира по футболу показал прекрасное лицо России".

О проблемах внешних и внутренних

Комментируя острые проблемы Европы, Саркози предостерег, что миграционный кризис на континенте еще не достиг своего пика.

"Через 30 лет в Нигерии будет больше жителей, чем в США, — заметил он. — Население Африканского континента возрастет с 1 до 2,5 млрд человек, причем половина из них будет моложе 25 лет. Это может дать представление о том, какими будут миграционные потоки в предстоящие годы".

В связи с этим, по мнению экс-президента Франции, "помощь Африке в экономическом развитии является для Европы не вопросом благотворительности, а важнейшим стратегическим императивом".

Саркози высказался за реформу международных структур.

"Надо подумать о создании в Европе новой наднациональной организации, учредителями которой стали бы три партнера — Европа, Турция и Россия, — полагает он. — Таким образом был бы установлен политический диалог на высоком уровне для обсуждения вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и развития экономического сотрудничества".

Рассуждая о внутренних проблемах Франции, бывший глава республики призвал "дать больше времени" действующему президенту страны Эмманюэлю Макрону.