Саркози вступился за Россию

Санкции Запада против России контрпродуктивны, считает бывший президент Франции Николя Саркози. В интервью журналу Le Point он призвал Европу больше доверять России.
"Европа и Россия должны работать в условиях доверия, — заявил видный французский политик в своем первом за последние месяцы интервью. — Санкции контрпродуктивны".
Саркози считает ошибочной политику Запада по отношению к Москве. По его мнению, "сейчас делается все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая". Он напомнил, в частности, о планах Конгресса США "лишить российские банки доступа к международным финансам". "Задумываются ли о последствиях?", — задал вопрос бывший глава французского государства.
По его убеждению, "необходимо протянуть руку России". "Владимир Путин, какими бы ни были разногласия между нами, вернул Россию на авансцену, — заметил Саркози. — Последний чемпионат мира по футболу показал прекрасное лицо России".
О проблемах внешних и внутренних
Комментируя острые проблемы Европы, Саркози предостерег, что миграционный кризис на континенте еще не достиг своего пика.
"Через 30 лет в Нигерии будет больше жителей, чем в США, — заметил он. — Население Африканского континента возрастет с 1 до 2,5 млрд человек, причем половина из них будет моложе 25 лет. Это может дать представление о том, какими будут миграционные потоки в предстоящие годы".
В связи с этим, по мнению экс-президента Франции, "помощь Африке в экономическом развитии является для Европы не вопросом благотворительности, а важнейшим стратегическим императивом".
Саркози высказался за реформу международных структур.
"Надо подумать о создании в Европе новой наднациональной организации, учредителями которой стали бы три партнера — Европа, Турция и Россия, — полагает он. — Таким образом был бы установлен политический диалог на высоком уровне для обсуждения вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и развития экономического сотрудничества".
Рассуждая о внутренних проблемах Франции, бывший глава республики призвал "дать больше времени" действующему президенту страны Эмманюэлю Макрону.
"Я знаю, как трудно ответить на все ожидания, родившиеся во время предвыборной кампании, и поэтому воздержусь от критики", — сказал он.