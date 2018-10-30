Москву встревожила информация о новых химатаках в Сирии

МИД России встревожен информацией о подготовке новых химатак в Сирии

"Из различных источников поступает все больше тревожной информации, что на территории Сирийской Арабской Республики отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ", — говорится в тексте официального сообщения.

В министерстве выразили уверенность в том, что в случае удачного проведения провокации виновными в применении химического оружия будут назначены власти Сирии, а России и Ирану будут "вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям".