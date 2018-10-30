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Москву встревожила информация о новых химатаках в Сирии
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МИД России встревожен информацией о подготовке новых химатак в Сирии 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел России сообщило на своем сайте о поступающей информации о том, что на территории Сирии готовятся попытки предпринять новые провокации с применением химического оружия.
"Из различных источников поступает все больше тревожной информации, что на территории Сирийской Арабской Республики отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ", — говорится в тексте официального сообщения.
В министерстве выразили уверенность в том, что в случае удачного проведения провокации виновными в применении химического оружия будут назначены власти Сирии, а России и Ирану будут "вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям".
Ранее в Минобороны заявили, что Запад начал в Сирии съемки для провокации с химоружием.
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