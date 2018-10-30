Ещё
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет день референдума в Крыму.
Одна из председателей территориальных избиркомов Севастополя Елена Вовк, выступая на торжественном мероприятии, посвященному 25-летию избирательной системы России, заявила, что день референдума на полуострове никогда не будет забыт, передает РИА «Новости».
«По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет», — сказал глава государства в ответ.
Кремль отреагировал на уход Меркель
В октябре 2018 года Путин объяснил важность референдума в Крыму для всей страны и сказал, что это был выбор самих крымчан.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин рассказал о будущем избирательной системы в России Генсек НАТО высказался по поводу гонки вооружений с Россией Путин пообещал использовать опыт ушедших в отставку губернаторов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде95
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии140
ЧП в Москве, есть пострадавшие31
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ96
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»99
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
20:14
Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым
Шоу-бизнес Статьи
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение