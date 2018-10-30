В Финляндии оценили диалог с Россией в рамках межправкомиссии

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Финляндии довольны прошедшим во вторник заседанием межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией , сообщил РИА Новости представитель финского МИД Мари Ахмед. Санкт-Петербурге 30 октября состоялось заседание российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой председательствовали министр внешней торговли Финляндии Анн-Мари Виролайнен и вице-премьер России Дмитрий Козак "Да, мы довольны встречей. Мы провели открытые и конструктивные обсуждения двусторонних экономических отношений между Финляндией и Россией, другие вопросы в рамках работы финско-российской межправительственной экономической комиссии. Мы также обсудили сотрудничество, касающееся, например, транспортного сектора, таможенной деятельности и лесной промышленности", — отметил Ахмед. В финском МИД отметили, что данный форум — хорошая возможность для обсуждения конкретных, связанных с работой бизнеса проблем. "Мы настроены оптимистично, что основываясь на сегодняшней встрече, наше сотрудничество будет двигаться вперед", — добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак в рамках заседания комиссии предложил создать российско-финляндский фонд для реализации совместных проектов. По его словам, с российской стороны интерес к этой работе проявляет дочка Внешэкономбанка — "ВЭБ инновации". С финской стороны возможными партнерами могли бы выступить агентство Tekes, фонд инноваций Sitra и Фонд промышленных инвестиций Финляндии.