Ещё
В Финляндии оценили диалог с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Финляндии оценили диалог с Россией в рамках межправкомиссии 

РИА Новости + ещё 5 19 часов назад
Фото: © Flickr / Jonathan
В Финляндии довольны прошедшим во вторник заседанием межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, сообщил РИА Новости представитель финского МИД Мари Ахмед.
В Санкт-Петербурге 30 октября состоялось заседание российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой председательствовали министр внешней торговли Финляндии Анн-Мари Виролайнен и вице-премьер России Дмитрий Козак.
"Да, мы довольны встречей. Мы провели открытые и конструктивные обсуждения двусторонних экономических отношений между Финляндией и Россией, другие вопросы в рамках работы финско-российской межправительственной экономической комиссии. Мы также обсудили сотрудничество, касающееся, например, транспортного сектора, таможенной деятельности и лесной промышленности", — отметил Ахмед.
В финском МИД отметили, что данный форум — хорошая возможность для обсуждения конкретных, связанных с работой бизнеса проблем.
"Мы настроены оптимистично, что основываясь на сегодняшней встрече, наше сотрудничество будет двигаться вперед", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак в рамках заседания комиссии предложил создать российско-финляндский фонд для реализации совместных проектов. По его словам, с российской стороны интерес к этой работе проявляет дочка Внешэкономбанка — "ВЭБ инновации". С финской стороны возможными партнерами могли бы выступить агентство Tekes, фонд инноваций Sitra и Фонд промышленных инвестиций Финляндии.
Последние новости
"Просто безумцы": в Крыму оценили требование Тимошенко Девочка, на которую в цирке на Кубани напала львица, впала в кому Британские власти взялись за беглых русских олигархов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Туманова умерла от рака30
Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла157
Путин назвал цели новой миграционной политики380
На арестованном в США судне умер россиянин
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
00:29
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
Происшествия Статьи
00:59
Лободу выписали из больницы
Шоу-бизнес
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
01:03
Названы сроки принятия программы «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение