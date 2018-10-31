Прибалтийская делегация посетит Крым

Политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из Латвии, Литвы и Эстонии посетят Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в апреле 2019 года, сообщает газета «Известия».

Как заявил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, в группу войдёт около 20 человек.

«Это впервые с 2014 года, когда в Крым приедет столь большая и представительная делегация из Прибалтики. Инициатива наших коллег из Эстонии, Латвии и Литвы посетить Крым — это важный шаг на пути преодоления напряжённости между нашими странами и санкционного режима», — сказал он.

В свою очередь, депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов отметил, что посещение Крыма важно для оценки экономического потенциала региона.

«Политика санкций, которую применил Евросоюз в отношении России, нас никак не устраивает. Мы выступаем за отмену ограничений и взаимовыгодные отношения», — заявил, со своей стороны, сопредседатель Левой партии Эстонии Мстислав Русаков.

Ранее член коллегии республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан Крыма, председатель комитета государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с ФАН прокомментировал визит представителей украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Молдавии, Болгарии, Грузии и Литвы.