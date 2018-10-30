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«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
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Тимошенко в интервью Euronews: «Крымская стена» падёт так же, как Берлинская 

RT на русском 13 минут назад
Фото: Reuters
Фаворит украинской президентской кампании Юлия Тимошенко ответила на вопросы корреспондента Euronews. Политик заявила, что Киев будет прикладывать все возможные и невозможные усилия к тому, чтобы Крым вернулся в состав Украины.
Юлия Тимошенко, по данным опросов, является фаворитом украинской президентской кампании. Выборы главы государства запланированы на конец марта следующего года.
На Международном экономическом форуме в Женеве экс-премьер-министр ответила на вопросы нашего корреспондента.
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: После президентских выборов, после смены власти у нас откроется окно возможностей для того, чтобы стать инициаторами переговорного процесса в новом формате. Мы знаем, что Минские договорённости и весь Минский процесс отыграл свою позитивную роль на определённом этапе. Возможно, предотвратил масштабное кровопролитие и продолжение масштабной войны. Но Минского формата сегодня недостаточно.
Я думаю, что новая линия, которая, с точки зрения международного права, является абсолютно целесообразной, состоит в том, чтобы организовать новый переговорный процесс в Будапештском формате, где будут присутствовать лидеры тех стран, которые и давали Украине гарантии неприкосновенности границ, целостности территорий в то время, когда мы добровольно отказывались от третьего по мощности ядерного потенциала.
Очевидно, что Украина никогда не признает аннексию Крыма. * Это — оккупированные территории нашей страны. И мы будем прикладывать все возможные и невозможные усилия к тому, чтобы Крым вернулся в состав Украины. И так, как пала Берлинская стена, так же падёт и Крымская стена — но значительно раньше.
Дата выхода в эфир 29 октября 2018 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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