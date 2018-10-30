«Нужно подстрекать Москву и Пекин к конфликтам»

The Wall Street Journal: Вашингтон должен поссорить Москву и Пекин, чтобы сдержать китайскую экспансию

Многолетние попытки США сделать Китай «заинтересованной стороной в глобальных нормах и институтах» потерпели неудачу, поэтому Вашингтону пора активнее защищать свои интересы в Азии, пишет The Wall Street Journal . Чтобы помешать «гегемонистским амбициям» Китая, американцам надо укреплять свой военно-морской потенциал, в то же время разрушая связи Пекина с его союзниками и провоцируя внутренние конфликты, говорится в статье.

Во время своего выступления в Гудзонском институте в начале октября вице-президент США Майк Пенс объявил о поворотном моменте в отношениях с Пекином, признав, что четыре десятилетия американских попыток сделать Китай «заинтересованной стороной» в глобальных нормах и институтах потерпели неудачу. Теперь США намерены «изменить отношения соответствующим образом», пишет Сет Кропси на страницах The Wall Street Journal. По мнению автора, американская администрация могла бы предпринять самые разные меры для «отстаивания интересов США против гегемонистских целей Китая».

Необходимо подтвердить, что американцы твёрдо намерены защищать своих союзников в Восточной Азии, а также повышать способности американских сил «сдерживать китайскую экспансию», подчёркивается в статье. «Меры сдерживания» можно разделить на две группы: действия, которые США могут предпринять в одностороннем порядке, и шаги, которые должны быть предприняты совместно с региональными союзниками, поясняет автор:

«Восточноазиатские страны все чаще присоединяются к США, полагая, что торжествующий Китай будет относиться к ним, «как к собакам», как недавно заметил мне один азиатский дипломат».

Для начала ВМС США необходимо расширить свой флот, говорится в статье. Администрация Трампа уже взяла на себя обязательство увеличить количество действующих кораблей с 280 до 355. Однако это необходимо будет реализовать уже к 2030 году — а не по 30-летнему графику, предложенному Белым домом, считает автор:

«Ускоренное наращивание военно-морских сил даст Китаю доказательство намерения США противостоять его региональным амбициям. Америка будет говорить с председателем Си Цзиньпином на языке, который не нуждается в переводе».

Первым делом США могут ввести в эксплуатацию дополнительную ударную авианосную группу, которая будет развёрнута в Индо-Тихоокеанском регионе, полагает The Wall Street Journal — поскольку единственный американский авианосец, который сейчас базируется в Японии , не может ни покрыть обширный Индо-Тихоокеанский регион в одиночку, ни обеспечить ударную силу, необходимую США для ведения войны. Дополнительная авианосная ударная группа также позволит США усилить патрулирование Южно-Китайского моря, включая международные воды Тайваньского пролива, отмечается в статье:

«Вовлечение союзников США в это патрулирование повысило бы заинтересованность стран-единомышленниц в защите свободы судоходства».

Американские силы также должны быть готовы к «пропорциональному ответу на китайские провокации», призывает автор. Одним из примеров «пассивной агрессии» Китая, по его мнению, является недавняя «провокация» американского эсминца у островов Спартли.

Кроме того, Китай недавно осуществил «кибератаки» против американских корпораций, включая оборонных подрядчиков, и правительство США также стало для него «частой мишенью», подчёркивается в статье. В прошлом месяце Белый дом опубликовал новую национальную киберстратегию и заверил, что США «ответят на все подтверждённые кибератаки». Американская администрация будет «препятствовать провокациям Китая», принимая соответствующие меры — и это «разумное сдерживание», отмечает автор.

По его прогнозам, уже в ближайшие годы успехи Америки в развитии искусственного интеллекта позволят ей получить весомые преимущества как в цифровой, так и в кинетической войне:

«Искусственный интеллект скоро позволит беспилотным военным платформам работать против врага без непосредственного человеческого управления. Представьте себе стаю маленьких подводных аппаратов, которые могут общаться друг с другом и топить вражеский корабль. Повышенный акцент на искусственный интеллект обеспечит дальнейшее военное и военно-морское доминирование США, несмотря на ускоряющиеся темпы китайской милитаризации. Это доминирование может быть углублено устранением бюрократических препятствий в Министерстве обороны, которые замедляют внедрение новых технологий».

Что же касается ближайших американских союзников в регионе, то самым «могущественным другом» здесь является Тайвань, ярый противник «китайских территориальных претензий», отмечается в статье. Администрация Трампа уже одобрила продажи оружия Тайбэю в июне, но необходимо и дальше расширять сотрудничество с тайваньскими вооружёнными силами, призывает автор. По его мнению, США и Тайваню необходимо наладить дружеские отношения путём организации встреч между высокопоставленными дипломатами и военными офицерами, а также обоюдно обеспечить «тёплый приём» военно-морских кораблей в своих портах и поддерживать новую программу Тайваня по подводным лодкам.

«Более крепкая оборона Тайваня, особенно против блокады или атаки морского десанта, снизит шансы Китая на захват острова силой», — поясняет The Wall Street Journal.

Ещё одной приоритетной задачей является повышенное внимание к обеспечению безопасности Японии, уверен автор:

«Прочные отношения президента Трампа с премьер-министром Синдзо Абэ должны привести к более тесному сотрудничеству на море».

Токио уже начинает активно укреплять свой оборонительный потенциал, и Соединённые Штаты должны помочь его развитию путём наращивания поставок оружия, говорится в статье:

«Сотрудничая с Тайванем, вооружённые силы Японии могут превратиться в единый центр командования и управления, который будет следить за прибрежными водами обеих стран».

Кроме того, по мнению автора, американцам следует усилить своё военно-морское присутствие на северном побережье Австралии, чтобы Пекин понимал: союзники США будут упорно оспаривать любые попытки контролировать проливы через архипелаги между Индийским и Тихим океанами.

Акцент на нынешнем «морском противостоянии» США и Китая отличает нынешнюю ситуацию от прежней «сухопутной» холодной войны, когда США в основном пользовались морским флотом, чтобы «потревожить фланги» СССР и отвлечь внимание от центральной Германии, отмечается в статье. По мнению автора, сегодня ключевой целью, напротив, должно стать отвлечение внимания Китая от военно-морских действий путём давления на «уязвимые места» на суше. С этой целью США также должны поддерживать Индию в попытках конкурировать с китайской инициативой «Один пояс — один путь», благодаря которой Китай рассчитывает объединить и взять контроль над азиатской торговлей с Европой.

«Американская промышленность может сформировать партнёрские отношения с Индией, чтобы модернизировать свои порты и системы наземного транспорта», — пишет The Wall Street Journal.

В то время как с Россией, как полагает автор, «всё очевидно». Чтобы победить в новой холодной войне с Китаем, американцам нужно

«подстрекать Москву и Пекин к конфликтам».

Почвой для разногласий может стать, к примеру, борьба между ними за доминирование в Центральной Азии или в сфере добычи ресурсов в Арктике, говорится в статье.

Ещё одной головной болью для Китая обещает стать «многочисленное и своенравное уйгурское население», а также продолжающаяся с XIII века борьба Тибета за независимость, отмечает автор. Эти споры являются помехой на пути настойчивых усилий Пекина консолидировать свою «империю». Поэтому Вашингтону следует активнее налаживать связи с этими «угнетёнными меньшинствами», как и предложил в своём выступлении вице-президент Майк Пенс, говорится в статье.

Пенс также пообещал, что США останутся «доминирующей державой» Тихоокеанского региона. По его мнению, Китай является на этой арене самым крупным конкурентом, у которого имеется «общегосударственный подход к продвижению своих гегемонистских амбиций». Поэтому администрация Трампа «должна быть во всеоружии», чтобы обеспечивать безопасность США, защищать свои экономические интересы и оказывать помощь союзникам, демонстрируя своё участие, заключает The Wall Street Journal. Цель подобного «стратегического соревнования» ранее ёмко обозначил президент США Рональд Рэйган, который заявил: