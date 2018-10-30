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Раскрыты подробности санкций России против Украины
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Раскрыты подробности санкций России против Украины 

Рамблер + ещё 19 2 часа назад
Ответные экономические меры на санкции Украины коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц, рассказал «Интерфаксу» источник в правительстве РФ.
По его словам, в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины», они увидят, что некоторые из лидеров страны «не прочь заработать» на отношениях с Россией.
Путин подписал указ об ответе на украинские санкции
Работа над постановлением об ответных санкциях завершается, вскоре документ будет передан на подпись премьер-министра России Дмитрия Медведева, после чего будет опубликован.
22 октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. Позже Дмитрий Медведев пояснил, что санкции затронут граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ — их активы в России будут заблокированы. Также под запрет попадут отдельные товары из Украины.
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