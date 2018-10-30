Раскрыты подробности санкций России против Украины

Ответные экономические меры на санкции Украины коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц, рассказал «Интерфаксу» источник в правительстве РФ

По его словам, в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины», они увидят, что некоторые из лидеров страны «не прочь заработать» на отношениях с Россией.

Работа над постановлением об ответных санкциях завершается, вскоре документ будет передан на подпись премьер-министра России Дмитрия Медведева , после чего будет опубликован.

22 октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. Позже Дмитрий Медведев пояснил, что санкции затронут граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ — их активы в России будут заблокированы. Также под запрет попадут отдельные товары из Украины.