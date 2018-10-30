Появились подробности о санкциях России против Украины

На финальной стадии подготовки находится постановление, которое введет в действие специальные меры со стороны России в адрес некоторых украинских компаний и физлиц из-за недружественных действий со стороны Украины

Затронувший порядка 360 компаний и 50 физических лиц документ отправится на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву , пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания — опубликован», — прокомментировал ситуацию источник агентства.

Конкретный состав попавших в списки украинских граждан не раскрывается. Однако, по словам собеседника, «там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против представителей Киева из-за недружественных действий в отношении россиян. Ожидалось, что санкции коснутся экономики Украины, физических и юридических лиц.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в списки физических лиц Украины, попадающих под санкции Москвы, включат сотни людей, которые причиняли вред России, среди них будут и известные персоны.