В ДНР ответили на предложения Лукашенко по Донбассу

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе.

"Мы приветствуем тот факт, что тема Донбасса была поднята президентом Белоруссии на одной из важнейших конференций по международной безопасности", — сказала Никонорова.

Она отметила, что все организационные и технические моменты проведения встреч контактной группы решаются вполне эффективно, однако, по ее словам, переговорный процесс на данный момент практически заблокирован руководством Украины.

"Поэтому одним из наиболее приоритетных вопросов сейчас является оказание давления на власти Украины в вопросе выполнения взятых на себя обязательств по минским соглашениям", — добавила Никонорова.

Также Лукашенко заявил о необходимости участия США в переговорах по Донбассу.