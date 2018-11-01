Ещё
В ДНР ответили на предложения Лукашенко по Донбассу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР ответили на предложения Лукашенко по Донбассу 

Газета.Ru + ещё 78 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
И.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова приветствовала интерес Минска к ситуации в Донбассе, однако заявила, что любые предложения и проекты должны согласовываться, прежде всего, между непосредственными сторонами конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе.
"Мы приветствуем тот факт, что тема Донбасса была поднята президентом Белоруссии на одной из важнейших конференций по международной безопасности", — сказала Никонорова.
Она отметила, что все организационные и технические моменты проведения встреч контактной группы решаются вполне эффективно, однако, по ее словам, переговорный процесс на данный момент практически заблокирован руководством Украины.
"Поэтому одним из наиболее приоритетных вопросов сейчас является оказание давления на власти Украины в вопросе выполнения взятых на себя обязательств по минским соглашениям", — добавила Никонорова.
Также Лукашенко заявил о необходимости участия США в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru: последние новости
МИД назвал слова главы МИД Британии цинизмом Аваков и Яценюк попали под антиукраинские санкции России Российский сенатор в прямом эфире дернул за бороду украинского эксперта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга243
У насильника следователя были планы на правительство246
Сын итальянского атташе избил российского актера226
Решена судьба насильников башкирской дознавательницы442
Из жертвы — в «Шурыгину в погонах»279
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение