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Песков ответил на вопрос об обеспечении безопасности на выборах в ЛНР и ДНР
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Песков ответил на вопрос об обеспечении безопасности на выборах в ЛНР и ДНР 

Газета.Ru + ещё 77 7 часов назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может самостоятельно принять решение о контроле за ситуацией во время проведения выборов в Донбассе, передает РИА «Новости».
"Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик", — сказал Песков.
Таким образом Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о готовности помочь с обеспечением контроля на участке украинско-российской границы.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил разместить в Донбассе миротворцев ООН и ОБСЕ.
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