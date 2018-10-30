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Госдума и Совфед отказались уезжать из центра Москвы
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Госдума и Совет Федерации отказались уезжать из центра Москвы 

Lenta.ru + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума и Совет Федерации не переедут в Нижние Мневники. Об этом РБК рассказал источник в верхней палате и подтвердил федеральный чиновник.
По их словам, от строительства нового Парламентского центра в Крылатском окончательно отказались еще летом.
«Мы уже давно на этой идее поставили крест. Но теперь все точно окончательно», — рассказали изданию в верхней палате парламента.
РБК уточняет, что решение было принято на уровне правительства, президент Владимир Путин его поддержал.
О планах выселить законотворцев из центра Москвы сообщалось в 2015 году. Было предложено три проекта от разных архитектурных бюро. После переезда здания обеих палат парламента собирались снести, на месте Госдумы планировали построить торговый центр или отель, на месте здания Совета Федерации — жилой проект.
Пойма Нижних Мневников занимает площадь более 300 гектаров на северо-западе Москвы. В 1994 году тогдашний президент Борис Ельцин передал эту территорию скульптору Зурабу Церетели под строительство российского аналога Disneyland — детского «Парка чудес», но этот проект не был реализован. Перед отставкой Юрия Лужккова в 2010 году пойма была зарезервирована под строительство полей для гольфа, но нынешний мэр Москвы Сергей Собянин отменил это решение и объявил международный конкурс на концепцию ее развития.
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