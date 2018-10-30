Госдума и Совфед отказались уезжать из центра Москвы

Госдума и Совет Федерации отказались уезжать из центра Москвы

Госдума и Совет Федерации не переедут в Нижние Мневники. Об этом РБК рассказал источник в верхней палате и подтвердил федеральный чиновник.

По их словам, от строительства нового Парламентского центра в Крылатском окончательно отказались еще летом.

«Мы уже давно на этой идее поставили крест. Но теперь все точно окончательно», — рассказали изданию в верхней палате парламента.

РБК уточняет, что решение было принято на уровне правительства, президент Владимир Путин его поддержал.

О планах выселить законотворцев из центра Москвы сообщалось в 2015 году. Было предложено три проекта от разных архитектурных бюро. После переезда здания обеих палат парламента собирались снести, на месте Госдумы планировали построить торговый центр или отель, на месте здания Совета Федерации — жилой проект.