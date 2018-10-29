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Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке
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Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке 

RT на русском 2 часа назад
В Нью-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН. Дипломаты обсуждают ситуацию в ближневосточном регионе и сирийский кризис. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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