Путин встретится с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин встретится 2 ноября с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Главы двух стран обсудят перспективы расширения партнерства.

«Второго ноября состоятся переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетит Россию с официальным визитом», — сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры планируют обменяться мнениями по ряду международных вопросов.

Как писал News.ru, Россия собирается предоставить Кубе кредит на модернизацию вооружения. Остров Свободы собирается приобрести образцы военного оборудования, разработанного в РФ. Необходимые документы подпишут во время переговоров сторон в Гаване 29−30 октября.