Ещё
Путин встретится с президентом Кубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин встретится с президентом Кубы 

News.ru + ещё 12 14 часов назад
Президент России Владимир Путин встретится 2 ноября с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Главы двух стран обсудят перспективы расширения партнерства.
«Второго ноября состоятся переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетит Россию с официальным визитом», — сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры планируют обменяться мнениями по ряду международных вопросов.
Как писал News.ru, Россия собирается предоставить Кубе кредит на модернизацию вооружения. Остров Свободы собирается приобрести образцы военного оборудования, разработанного в РФ. Необходимые документы подпишут во время переговоров сторон в Гаване 29−30 октября.
News.ru: последние новости
Власти отказались переселять Думу и Совфед в Мнёвники Горбачёв возвращается в Россию ради фильма о себе Путин «сверит часы» с Трампом в Париже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плавдок с «Адмиралом Кузнецовым» частично затонул224
Виктория Скрипаль обратилась к Боширову и Петрову171
«Внешнее воздействие»: что могло погубить Boeing26
Андрееву вернули из ссылки после скандала19
Оценено состояние «Адмирала Кузнецова» после инцидента5
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Автор хитов Лепса и Орбакайте погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:31
В Подмосковье пассажир автобуса избил контролера
Происшествия
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение