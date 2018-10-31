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Суд отклонил иск Грудинина к ВГТРК
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Суд отклонил иск Грудинина к ВГТРК на 1 рубль 

Rambler News Service + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Савеловский суд Москвы отклонил иск политика Павла Грудинина к ВГТРК о защите деловой репутации, сообщили RNS в пресс-службе суда. Истец требовал выплатить ему компенсацию в размере 1 рубль.
«Решением Савеловского районного суда г. Москвыот 31 октября 2018 года в удовлетворении исковых требований Грудинина Павла Николаевича к ФГУП ВГТРК о защите чести, достоинства, признании сведений не соответствующих действительности, опровержении сведений, взыскании компенсации морального вреда отказано», — сообщили RNS в пресс-службе суда.
Бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин подал иск о защите деловой репутации против ВГТРК в начале сентября. Он касался сведений, распространенных в программе «Прямой эфир» от 12 июля.
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