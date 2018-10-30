В НАТО высказались о гонке вооружений с Россией

Столтенберг: НАТО не хочет гонки вооружений с Россией

НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами РФ в Норвежском море в зоне, близкой к району учений альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Норвегии , открывая День почетных гостей в рамках учений Trident Juncture-2018. Пресс конференцию транслирует пресс-служба альянса.

"Такие стрельбы — это достаточно обычное дело. НАТО будет избегать любых опасных ситуаций, мы не видим проблемы, если действия России будут профессиональны", — отметил он.

НАТО ожидает, добавил Столтенберг, что российские учения не помешают маневрам альянса.

"Мы ожидаем, что ракетные пуски России никак не повлияют на наши учения. Они проводят их в международных водах и сообщили об этом Норвегии", — сказал он.

Trident Juncture 2018 не возвращают НАТО в ситуацию холодной войны, и альянс считает, что уровень конфронтации сегодня ниже, отметил также генсек НАТО.

"Мы не считаем, что наши учения — это возврат к холодной войне. Сегодня ситуация в Европе совершенно другая с более низким уровнем конфронтации, но высоким уровнем непредсказуемости", — подчеркнул он.

"В годы холодной войны в Европе были сотни единиц ядерного оружия, огромные силы в состоянии готовности. Сейчас ситуация в сфере безопасности совершенно иная. Уровень конфронтации гораздо ниже, однако есть высокий уровень непредсказуемости, применяются гибридные методы, происходят вмешательства в дела суверенных государств", — отметил он.

Нежелание альянса вступать в гонку вооружений

Столтенберг отметил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений.

"Мы не хотим гонки вооружений, поэтому нам надо улучшать отношения с Россией", — сказал он.

По его словам, альянс рассматривает учения Trident Juncture 2018 "как средство предотвращения конфликта, а не средство разжигания конфликта". Он добавил, что такие маневры должны продемонстрировать решимость и готовность альянса к обороне, "чтобы удержать потенциальных агрессоров от ошибок в суждениях и попыток военной агрессии против стран НАТО".

Ситуация на Крайнем Севере

Североатлантический альянс намерен стремиться к сохранению низкого уровня напряженности в Арктике, сообщил Столтенберг.

"Мы привыкли говорить, что на Крайнем Севере — низкая напряженность", — отметил Столтенберг.

По его словам, альянс "должен работать, чтоб не допустить усиления напряженности на Севере".

"Это зона, где мы должны работать вместе, в том числе и с Россией, и некоторые страны НАТО делают это, в том числе в сфере поиска и спасения в полярных широтах, в том числе в рамках Арктического совета или в формате сотрудничества Баренцева моря", — отметил он.

Он выразил уверенность, что страны НАТО намерены быть "сильными, предсказуемыми и твердыми", при этом продолжая практическое сотрудничество с Россией.

"Мы видим увеличение российского военного присутствия в Арктике, мы отвечаем на него, но не намерены зеркально повторять действия русских, копируя точное число их кораблей, самолетов или подводных лодок. Однако это одна из причин, по которой мы усиливаем нашу коллективную оборону и наше присутствие на Крайнем Севере", — отметил Столтенберг.

Он особенно подчеркнул намерение НАТО гарантировать безопасность морских линий связи между европейскими и американскими странами альянса, поэтому "силы НАТО ведут противолодочные учения, а отдельные страны НАТО инвестируют дополнительные средства в противолодочную авиацию, включая США, Канаду, Великобританию, Норвегию, Данию".

Учения Trident Juncture

Учения НАТО Trident Juncture проходят в три этапа. Первый состоялся в августе и представлял собой развертывание войск, второй — активная фаза — пройдет с 25 октября до 7 ноября, а третий — командно-штабные учения — состоятся 13-24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере (Норвегия). В учениях принимают участие около 50 тысяч человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндия и Швеция). Маневры носят стратегический характер, в них задействованы около 50 тысяч человек, 250 самолетов и 65 кораблей, диаметр зоны их проведения превышает тысячу километров.

Учения Trident Juncture проходят в три этапа. Первый состоялся в августе и представлял собой развертывание войск. Второй — активная фаза с 25 октября до 7 ноября, а третий — командно-штабные учения — 13-24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере (Норвегия). Основная принимающая страна учений — Норвегия, а Швеция и Финляндия выступают в роли партнеров.