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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади 

ТАСС + ещё 40 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин по сложившейся традиции в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Вместе с главой государства в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители основных конфессий, а также волонтеры и члены молодежных организаций.
После возложения цветов к памятнику президент кратко побеседовал с участниками церемонии и поздравил их с праздником.
День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году — ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.
После освобождения Москвы с 1613 года этот день отмечался как церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, поскольку с этим образом ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль. Официально эту дату отмечали на государственном уровне до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.
В настоящее время в День народного единства в российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции. Президент РФ в этот день вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укреплении дружбы и развитии культурных связей с Россией.
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