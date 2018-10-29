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На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»
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Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы уже умерших людей 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов.
"В практике встречались случаи выдвижения в списках кандидатов умерших людей", — сказала она в понедельник на конференции, посвященной 25-летию избирательной системы России.
Памфилова напомнила, что ЦИК предпринял большие усилия по очистке списков избирателей от так называемых мертвых душ.
"Мы боролись и достаточно успешно, как никогда почистили регистр от мертвых душ. Не только мертвые души среди избирателей, но и мертвые души среди кандидатов", — отметила она.
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