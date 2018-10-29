На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»

Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы уже умерших людей

Памфилова напомнила, что ЦИК предпринял большие усилия по очистке списков избирателей от так называемых мертвых душ.

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