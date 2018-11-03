Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие

Куба может заключить с Россией военный контракт

России с 1 по 3 ноября проходит официальный визит главы Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. В пятницу его принял в Кремле российский президент Владимир Путин

Это первый его визит в Россию в качестве главы государства. Диас-Канель сменил на этом посту Рауля Кастро , младшего брата легендарного лидера кубинской революции Фиделя Кастро . Неудивительно, что свое приветственное слово новый глава государства начал с передачи приветов от Кастро-младшего. Уровень отношений России и Кубы — «очень высокий», а сами отношения «братские», заключил кубинец.

Россия позолотит купол

Он пригласил Владимира Путина в Гавану. Тем более, что в ноябре следующего года столице Острова свободы, как по советской традиции принято называть Кубу, исполнится 500 лет. Россия вносит свой вклад в юбилейные торжества. Например, российские специалисты помогают кубинским реставраторам восстановить золотое покрытие купола Гаванского капитолия.

Правда, новый кубинский глава пригласил Путина на Кубу по другому поводу. Но тоже под круглую дату. Он напомнил, что Путин был в Гаване в 2014-м.

«Визит, который вы нанесли на Кубу четыре года назад, стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений. Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас, чтобы в 2019 году, когда исполнится пять лет с этого момента, вы вновь нанесли визит на Кубу», — сказал Диас-Канель.

Путин в свою очередь констатировал полное совпадение позиций РФ и Кубы по большинству актуальных вопросов. И напомнил, что российско-кубинское сотрудничество развивается хорошими темпами.

Двусторонний товарооборот по итогам 2017 года вырос на 17%, отметил Путин. Правда он признал, что в абсолютных цифрах он скромный ($290 млн — ред.).

«Но мы знаем, что нужно делать в дальнейшем. Поэтому вместе с господином Диас-Канелем поручили межправкомиссии, которая провела очередное заседание на этой неделе в Гаване, разработать конкретные меры по наращиванию встречных товарных потоков, расширению инвестиционного сотрудничества», — пояснил Путин.

При этом он решил не называть объемы взаимной торговли текущего года. Между тем товарооборот в 2018-м снизился. За январь-август этого года — минус 17,4%, до $184 млн Снижение произошло по ключевому направлению торговли «в связи с завершением ряда контрактов на поставку российских нефтепродуктов».

Тем не менее энергетика остается стратегической сферой взаимодействия двух стран. По словам Путина, у России и Кубы уже имеется позитивный опыт взаимодействия в сфере энергетики, а поставки российской нефти и нефтепродуктов вносят весомый вклад в ресурсное обеспечение экономики Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность.

В 2017 году на переработку кубинским партнерам было передано 200 тыс. тонн нефти и 19 тыс. тонн масел. «Роснефть» начала геологоразведку на шельфе Кубы. А совместно с кубинской компанией «Купет» российская НК увеличивает добычу нефти на «Варадеро-Центральном блоке» и модернизирует нефтеперерабатывающий завод «Сьенфуэгос».

«Зарубежнефть» осваивает месторождение «Бока-де-Харуко» в 30 км от столицы страны Гаваны. «Газпром» прорабатывает проект строительства ТЭС мощностью 600 Мвт — с поставками сжиженного газа для нужд станции. Возможный проект «Уралхиммаша» — парк хранения сжиженных углеводородных газов.

«АвтоВАЗ». Интер РАО » возводит четыре энергоблока на кубинских ТЭС «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана» стоимостью 1,2 млрд евро. РЖД и кубинский Союз железных дорог планируют восстановить порядка 1 тыс. км, а компания «Синара» поставит на Кубу 75 локомотивов. Подписано соглашение о поставке 300 рельсовых автобусов. В сентябре на Кубе был запущен проект автосборочного производства «ГАЗ». Предполагается, что к автомобилизации Кубы подключатся «КамАЗ»

Российская сторона также прорабатывает проекты по повышению эффективности переработки никеля на заводе имени Эрнесто Че Гевары в г. Моа и металлургическом Комбинате имени Хосе Марти.

«Роскосмос» подписал контракт на поставку на Кубу спутникового оборудования и начал монтаж системы «Глонасс».

Куба слишком далеко

В прошлом году после 30-летнего перерыва на базе Гаванского университета открыт центр изучения русского языка. Растет турпоток из России на Кубу.

«В 2017 году там побывали около 100 тыс. россиян. Это десятки миллионов долларов», — уточнил «Газете.Ru» в кулуарах Кремля министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его данным, сейчас между Россией и Кубой реализуется порядка 60 контрактов.

Сдерживающим фактором выступает только «удаленность Кубы от России, географический фактор», посетовал Орешкин.

Тем не менее новые контракты готовятся. Самый резонансный из них — по линии военно-технического сотрудничества. Об этом ранее сообщали российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова

По его словам, тема российско-кубинского ВТС будет «активно фигурировать на повестке дня» встречи двух лидеров. Однако Песков не стал комментировать просочившуюся в СМИ информацию о том, что Россия может предоставить Кубе кредит на сумму порядка $50 млн для закупки российских вооружений.

«Я не могу предоставить более детальную информацию, но тема ВТС будет на повестке дня», — уточнил Песков.

Орешкин также уклончиво ответил «Газете.Ru» о военном контракте.

Но замглавы Минфина Сергей Сторчак дал понять, что такой контракт вполне возможен. Он уточнил, что речь идет о 38 млн евро.

Но на уточняющий вопрос «Газеты.Ru», сколько и какие товарные позиции может содержать контракт, ответил уклончиво. По его словам, через две недели с Кубы приедет делегация специалистов, которые обсудят детали возможного договора.

Не исключено, что Куба может закупить такие виды вооружений, которые вызовут обеспокоенность заклятого врага кубинцев — Дональда Трампа . Но, скорее всего, контракт будет предусматривать лишь модернизацию имеющегося вооружения кубинской армии.

«На то, чтобы показать кузькину мать Америке, кредит маловат», — пояснил Сторчак «Газете.Ru».

В ожидании списания нового долга

Тема продолжающихся более полувека американских санкций против Кубы так или иначе витала и в переговорах Путина с Диас-Канелем, и среди членов кубинской делегации.

Одна из кубинок поделилась разочарованием от политики Трампа. По ее словам, предыдущий лидер США Барак Обама начал процесс нормализации отношений с Гаваной: было открыто посольство США на Кубе, началась либерализация визового режима, американские туристы поехали на Кубу.

Некоторые европейские банки начали кредитовать кубинские проекты, французский дом моды Chanel провел в Гаване первый за 50 лет показ мод, Кастро объявил о начале рыночных реформ и разрешил кубинцам вести собственный бизнес, жизнь стала налаживаться.

Но Трамп, пришедший к власти в 2016-м, назвал режим Кастро «тиранией» и свернул все начинания Обамы. Торговое эмбарго действуют до сих пор. Более того, при президенте Дональде Трампе начался ренессанс санкционного режима. США намерены прекратить финансирование и прямые деловые контакты американских компаний и частных лиц с кубинскими компаниями, которые связаны с кубинской армией или службами безопасности. При этом считается, что такие кубинские компании контролируют не менее 60% экономики страны в ключевых секторах — туризме, транспорте, связи и розничной торговле.

С другой стороны, сами кубинцы и тот же Диас-Канель не перестают клясться в верности «идеалам революции», в ходе которой, кстати, на Острове Свободы была экспроприирована вся американская собственность.

Полуразрушенные виллы американцев до сих пор «красуются» на первой линии, на набережной океана в Гаване. Но кубинцы до сих пор не считают вольное обращение с чужой собственностью большой проблемой. Как пояснила «Газете.Ru» одна из членов кубинской делегации, собственность иностранцев была не экспроприирована, а национализирована. То есть была восстановлена справедливость.

Если восстановление отношений с США не получается, то Россия точно поможет. В прошлый свой визит на Кубу Путин распорядился списать кубинскому правительству $30 из $33 млрд долга.

А сейчас планируется интенсифицировать имеющийся товарооборот.