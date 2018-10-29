Памфилова предложила переименовать урну для голосования

"Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны". И так далее, ассоциации не очень положительные", — сказала Памфилова в понедельник на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы.

"Для вас [участников конференции] — придумать нечто [термин] для этого предмета, в который мы опускаем бюллетень. Нужно креативное, интересное, современное название. Давайте подумаем вместе", — добавила она.

Ранее Памфилова предложила участникам конференции подумать над названием для создаваемого в России свода законов о выборах и референдумах.