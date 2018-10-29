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Москва проинформирует Дамаск о встрече в Стамбуле
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Москва проинформирует Дамаск об итогах встречи в Стамбуле, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва проинформирует сирийские власти об итогах саммита лидеров России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, сирийская сторона будет проинформирована", — сказал Песков.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.
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