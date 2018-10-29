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Переговоры о возвращении рыбаков с «Норда» провалились
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Переговоры о возвращении рыбаков с «Норда» не дали результатов 

РИА Новости + ещё 60 29 октября 2018
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна "Норд", задержанных на Украине, не дали результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Российские рыбаки с судна "Норд" до настоящего времени не допускаются домой с марта месяца. Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Переговоры с Денисовой, моей коллегой, к сожалению не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется", — рассказала Москалькова агентству.
Она отметила, что происходит препятствие воссоединению семьи, а также грубое нарушение прав человека и международных норм.
"Призываю общество Украины и органы власти посмотреть на эти события как на грубое нарушение прав человека и международных норм", — добавила Омбудсмен.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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