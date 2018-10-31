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Члены экипажа «Норда» не признали себя украинцами
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Члены экипажа судна «Норд» не признали себя украинцами 

Газета.Ru + ещё 106 4 часа назад
По словам адвоката членов экипажа российского судна "Норд", который незаконно удерживался на территории Украины, украинское гражданство его клиентов доказано не было, передает РИА "Новости".
"Границу разрешили пересечь лишь при условии признания украинского гражданства и предъявления украинских же паспортов. При том, что рыбаки считали себя гражданами Российской Федерации, а на руках имели только российские паспорта. Госпогранслужбе так и не удалось доказать в судебном порядке, что моряки с "Норда" являются гражданами Украины", — рассказал представитель экипажа российского судна.
По его словам, на руках у моряков были только российские паспорта.
Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали о будущем капитана "Норда".
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