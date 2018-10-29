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В Госдуму предложили нанять сирийского повара-шаурмиста
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В Госдуму предложили нанять сирийского повара-шаурмиста 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил о том, что в здании нижней палаты российского парламента необходимо открыть точку по продаже качественной шаурмы для сотрудников. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает агенство «Москва».
Милонов поделился тем, что ему тяжело постоянно покидать рабочее место, особенно в зимнее время, чтобы купить еду.
«Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить — все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю!», — рассказал депутат.
Милонов уточнил, что цена за это блюдо в Госдуме должна составлять не менее 250–300 рублей.
Депутат также прокомментировал информацию о том, что во всех точках продажи шаурмы в Москве Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических норм. По мнению Милонова, шаурма, в отличие от шавермы, «это аномалия», и «ее вообще есть нельзя». Он подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать ситуацию с качеством продукции и закрывать сомнительные заведения общественного питания.
24 октября стало известно о том, что эксперты нашли нарушения в большинстве столичных заведений, где готовят шаурму. В них отсутствовали необходимые документы, а также не были соблюдены условия хранения и приготовления продуктов питания.
В октябре Милонов предложил защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культуры и установить единый дресс-код, согласно которому будет запрещено использовать косметику и красить волосы.
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