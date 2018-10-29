В Госдуму предложили нанять сирийского повара-шаурмиста

Милонов поделился тем, что ему тяжело постоянно покидать рабочее место, особенно в зимнее время, чтобы купить еду.

«Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить — все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю!», — рассказал депутат.

Милонов уточнил, что цена за это блюдо в Госдуме должна составлять не менее 250–300 рублей.

Депутат также прокомментировал информацию о том, что во всех точках продажи шаурмы в Москве Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических норм. По мнению Милонова, шаурма, в отличие от шавермы, «это аномалия», и «ее вообще есть нельзя». Он подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать ситуацию с качеством продукции и закрывать сомнительные заведения общественного питания.

24 октября стало известно о том, что эксперты нашли нарушения в большинстве столичных заведений, где готовят шаурму. В них отсутствовали необходимые документы, а также не были соблюдены условия хранения и приготовления продуктов питания.

В октябре Милонов предложил защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культуры и установить единый дресс-код, согласно которому будет запрещено использовать косметику и красить волосы.