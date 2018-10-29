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Глава Приморья распек подчиненных
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Глава Приморья распек подчиненных 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал работу региональных чиновников по взаимодействию с бизнесом и по улучшению инвестиционного климата. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевой администрации сообщает PrimaMedia.
«По подключению к сетям у нас самый низкий показатель в стране! Вы должны быть проводниками и помощниками для бизнеса, а вместо этого строите [бюрократические] барьеры. Если длительность процедур не будет изменена в ближайшие сроки, ответственные чиновники, от вице-губернатора и до руководителей сетевых хозяйств, покинут свои места», — пригрозил Кожемяко.
По его словам, неутешительная ситуация сложилась с получением разрешений на строительство и сдачей готовых объектов. «Иногда уходит 14 месяцев на то, чтобы поставить его на учет. Это как понять? Люди не получают свои помещения, город — налогов, строитель не может получить деньги и приступить к другой стройке», — сказал он.
Кожемяко, в сентябре назначенный главой Приморья, уже критиковал работу краевых чиновников. Так, он остался недоволен неразрешенной ситуацией вокруг будущей стройки детского сада, из-за которой попадает под вырубку хвойная аллея. Никто из чиновников не встретился с протестующими против этих планов жителями, что не устроило руководителя региона. «Вы зачем воюете с жителями? Ваша задача делать их жизнь комфортнее, а не создавать проблемы, навязывая людям ненужные проекты», — подчеркнул врио губернатора.
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