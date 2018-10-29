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Чиновников накажут рублем за плохую работу
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Чиновников будут наказывать рублем за плохую работу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В силу вступили поправки в постановление правительства России, согласно которым руководителей государственных и муниципальных учреждений будут штрафовать за бездействие. Платить им придется в том случае, если они не смогут вовремя устранить недостатки в работе, которые были выявлены в процессе независимой оценки качества оказания услуг. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Новые требования вступили в силу 29 октября. Они указаны в постановлении правительства России от 26 июля 2018 года № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Круг обязанностей руководителей учреждений культуры, здравоохранения, социального облуживания, образования, а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы расширен. Теперь чиновники обязаны устранять выявленные экспертными комиссиями независимой оценки качества нарушения. Это позволит повысить эффективность работы подконтрольных им учреждений. Если недочеты будут ликвидированы, то главы властных структур получат стимулирующие выплаты, если нет, то будут должны выплатить штраф.
Размер штрафов пока неизвестен.
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