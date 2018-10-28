Лавров рассказал о западной элите «со сталью» в голосе

Лавров рассказал о людях «со сталью в голосе» в западной элите

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как американская элита «со сталью в голосе» общается с российскими дипломатами. Министр выступил в телевизионной программе «Москва. Кремль. Путин»

По словам Лаврова, переговорщики от США в жизни не всегда придерживаются своей же официальной позиции по России.

«Бывают люди, которые, если эта линия имеет антироссийский оттенок, заявляют её публично, а потом в частных беседах по-человечески пытаются согласовывать пути выхода из кризисных ситуаций по тому или иному вопросу», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что бывают и такие представители элиты США, которые и на публике, и в общении без прессы выступают одинаково жёстко, «со сталью в голосе».

Однако, даже эти «ястребы», уйдя в отставку, становятся более объективными. Они избегают конфронтации, пытаясь прийти к договорённости между Москвой и Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жестко пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что на встрече обе стороны прямо и откровенно говорили о «раздражителях в наших двусторонних отношениях», но при этом разговор «не выходил за рамки дипломатических приличий».