Ещё
Лавров рассказал о западной элите «со сталью» в голосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум
Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум

Лавров рассказал о людях «со сталью в голосе» в западной элите 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как американская элита «со сталью в голосе» общается с российскими дипломатами. Министр выступил в телевизионной программе «Москва. Кремль. Путин».
Лавров дал оценку выходу США из ДРСМД
По словам Лаврова, переговорщики от США в жизни не всегда придерживаются своей же официальной позиции по России.
«Бывают люди, которые, если эта линия имеет антироссийский оттенок, заявляют её публично, а потом в частных беседах по-человечески пытаются согласовывать пути выхода из кризисных ситуаций по тому или иному вопросу», — отметил дипломат.
При этом он подчеркнул, что бывают и такие представители элиты США, которые и на публике, и в общении без прессы выступают одинаково жёстко, «со сталью в голосе».
Однако, даже эти «ястребы», уйдя в отставку, становятся более объективными. Они избегают конфронтации, пытаясь прийти к договорённости между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жестко пообщался с президентом России Владимиром Путиным.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что на встрече обе стороны прямо и откровенно говорили о «раздражителях в наших двусторонних отношениях», но при этом разговор «не выходил за рамки дипломатических приличий».
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы первые фото российского вертолета будущего206
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз24
Как начнется ядерный Армагеддон75
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения152
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»809
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
00:39
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз
В мире
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
00:39
Опубликованы первые фото российского вертолета будущего
Армия Оружие
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение