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Лавров рассказал о попытках США влиять на ситуацию в РФ
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Лавров рассказал о попытках США влиять на ситуацию в России 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
США, обвиняя Москву во вмешательстве в выборы, сами пытаются влиять на ситуацию в России, например, их дипломатов не раз замечали на акциях несистемной оппозиции, а госдепартамент выделяет деньги на программы, которые, по сути, направлены на изменение внутренней политики России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины", принятый в 2015 году. В соответствии с ним госдепартаменту приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за "демократизацию" всех сфер жизни. Все организации, которые получают финансирование по этому закону, сейчас проверяются. Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на "продвижение демократии" в России, это означает изменение внутренней политики страны", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
При этом, по словам Лаврова, американские дипломаты "не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима".
"Всё это наши американские коллеги пытались и пытаются обращать в шутку, говорят, что отношения нормализуются и "всё будет хорошо", но по фактам вмешательства никакой реакции нет", — добавил Лавров.
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