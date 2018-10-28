Лавров высказался о выходе США из ракетного договора

Москва считает «объективным фактом» принятие и выполнение решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«То, что решение принято и выполнятся, — объективный факт для нас», — передает слова Лаврова РИА «Новости».
Лавров отметил, что скорее всего в принятии решения на этот счет участвовали как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, так и главы госдепартамента США Майк Помпео и Пентагон Джеймс Мэттиса.
При этом с Болтоном в Москве ситуация обсуждалась «без каких-либо эмоций» и «погружения в то, кто первый начал».
«Люди взрослые и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев — своя. Они считают, что одна из причин — невыполнение нами ДРСМД», — добавил Лавров.
В ответ на реплику о том, что Болтон не привез Москве «оливок» и «оливковых ветвей» в качестве символа мира, Лавров заявил, что в России вообще «предпочитают соленые огурцы, а не оливки».
Он добавил, что США передали России список вопросов по выполнению ДРСМД за несколько дней до объявления о намерении из него выйти. Лавров пояснил, что речь идет, в частности, о ракете, которую обозначают по индексу 9М729.
Министр отметил, что сначала США даже не называли тип ракеты, который имели в виду. Россия просила предоставить конкретные данные, американцы «сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был полигон Капустин Яр».
«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали — в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении Договора», — сказал он.
Лавров добавил, что перечень отправили в Министерство обороны России и другие ведомства, которые уже начали работу по подготовке ответа.
Лавров предположил, что сразу этот перечень не был передан из-за боязни скомпрометировать источники.
Министр иностранных дел России ранее говорил, что выход США из Договора по РСМД случится через месяц-полтора. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.