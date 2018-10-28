Лавров высказался о выходе США из ракетного договора

Лавров дал оценку выходу США из ДРСМД

«То, что решение принято и выполнятся, — объективный факт для нас», — передает слова Лаврова РИА «Новости».

Лавров отметил, что скорее всего в принятии решения на этот счет участвовали как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон , так и главы госдепартамента США Майк Помпео и Пентагон Джеймс Мэттиса.

При этом с Болтоном в Москве ситуация обсуждалась «без каких-либо эмоций» и «погружения в то, кто первый начал».

«Люди взрослые и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев — своя. Они считают, что одна из причин — невыполнение нами ДРСМД», — добавил Лавров.

В ответ на реплику о том, что Болтон не привез Москве «оливок» и «оливковых ветвей» в качестве символа мира, Лавров заявил, что в России вообще «предпочитают соленые огурцы, а не оливки».

Он добавил, что США передали России список вопросов по выполнению ДРСМД за несколько дней до объявления о намерении из него выйти. Лавров пояснил, что речь идет, в частности, о ракете, которую обозначают по индексу 9М729.

Министр отметил, что сначала США даже не называли тип ракеты, который имели в виду. Россия просила предоставить конкретные данные, американцы «сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был полигон Капустин Яр».

«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали — в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении Договора», — сказал он.

Лавров добавил, что перечень отправили в Министерство обороны России и другие ведомства, которые уже начали работу по подготовке ответа.

Лавров предположил, что сразу этот перечень не был передан из-за боязни скомпрометировать источники.