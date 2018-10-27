Путин сделал заявление по итогам саммита в Стамбуле

Путин заявил о подтверждении на саммите поддержки политического процесса в Сирии

Участники саммита лидеров РФ-Германии-Турции-Франции в Стамбуле подтвердили, что урегулирование в Сирии может быть достигнуто только политико-дипломатическими средствами.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам четырехсторонней встрече.

"Все участники встречи согласны в главном — добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами в полном соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и при строгом соблюдении принципов единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сказал Путин.

Борьба с террористами

Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в сирийской провинции Идлиб , если они продолжат провокации и будут препятствовать созданию там демилитаризованной зоны.

"Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжелого вооружения и военных формирований. Мы видим, что наши турецкие партнеры делают все для этого возможное", — сказал Путин. "В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы", — подчеркнул российский лидер.

В целом, по словам Путина, "несмотря на то, что уровень насилия в Сирии существенно снижен, немаловажной задачей остается ликвидация всех скопившихся там радикальных элементов". "Нельзя допустить, чтобы получившие боевой опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах "спящие ячейки", вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор", — подчеркнул российский лидер.

Конституционный комитет

Президент отметил, что работа по формированию Конституционного комитета Сирии должна быть качественной и кропотливой, чтобы данная структура была признана легитимной всеми сирийскими сторонами.

Президент назвал первоочередной задачей запуск деятельности Конституционного комитета в Женеве. "При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога. Такой комитет, бесспорно, должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами и пользоваться их уважением, только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что "работа по формированию комитета предстоит серьезная, кропотливая и делать ее нужно качественно". "Россия как гарант астанинского процесса будет в ней активно участвовать", — заверил президент РФ.

Конференция по беженцам

Владимир Путин предложил поддержать инициативу РФ о созыве международной конференции по сирийским беженцам.

"Предложили партнерам поддержать российскую инициативу созыва международной конференции по сирийским беженцам. Мы понимаем все, что с этим связано, понимаем проблемы, но если мы не будем работать совместно, то и результата не добьемся", — заявил он на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.