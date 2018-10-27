В России назвали условия возобновления дружбы с Украиной

«Украине надо извиниться за те действия, которые были совершены, — враждебные и противоправные в отношении Российской Федерации за последние годы», — сказал Шеремет.

По его мнению, партнерские отношения с Россией являются залогом развития Украины. Братские народы двух стран на протяжении многих веков оказывали поддержку друг другу. Понимание этого со временем придет к украинским властям, уверен депутат.