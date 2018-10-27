В России назвали условия возобновления дружбы с Украиной 

Дружественный диалог между Россией и Украиной возможен лишь после того, как киевские власти извинятся за антироссийскую политику. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщила газета «Известия».
«Украине надо извиниться за те действия, которые были совершены, — враждебные и противоправные в отношении Российской Федерации за последние годы», — сказал Шеремет.
По его мнению, партнерские отношения с Россией являются залогом развития Украины. Братские народы двух стран на протяжении многих веков оказывали поддержку друг другу. Понимание этого со временем придет к украинским властям, уверен депутат.