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Путин назначил нового посла России в Сирии
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Путин назначил нового посла России в Сирии 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин сменил посла России в Сирии: вместо Александра Кинщака этот пост занял Александр Ефимов, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике", — говорится в указе.
Согласно информации на сайте МИД России, Александр Ефимов до этого занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в ОАЭ.
Другим документом Путин освободил от этой должности Александра Кинщака.
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