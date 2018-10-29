Путин назначил нового посла России в Сирии

"Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике", — говорится в указе.

Согласно информации на сайте МИД России, Александр Ефимов до этого занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в ОАЭ.

Другим документом Путин освободил от этой должности Александра Кинщака.