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Путин и Макрон провели телефонный разговор
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Путин и Макрон провели телефонный разговор перед саммитом по Сирии 

RT на русском + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор перед отлётом президента России в Стамбул на четырёхсторонний саммит по Сирии.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Да. Разговор был», — сказал он.
Ранее о телефонных переговорах двух лидеров передавал телеканал BFMTV.
По его данным, главы государств обсудили Сирию, в частности Макрон заявил о необходимости политического урегулирования ситуации.
Подробнее о переговорах лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле — в материале RT.
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