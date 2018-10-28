Миронова избрали председателем СР

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Миронова избрали председателем «Справедливой России» на 2,5 года 

РИА Новости + ещё 22 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сергей Миронов избран на пост председателя партии "Справедливая Россия" на 2,5 года в результате тайного голосования на X съезде "эсеров".
Десятый юбилейный съезд "Справедливой России" проходит в Москве в воскресенье. На нем "эсеры" изберут председателя и руководство партии. Кроме того, делегаты съезда избрали состав президиума центрального совета партии, совета палаты депутатов партии и его председателя, центральной контрольно-ревизионной комиссии. В работе съезда и голосовании приняло участие 209 человек.
"Считать избранным сроком на 2,5 года председателем политической партии "Справедливая Россия" члена политической партии "Справедливая Россия" Миронова Сергея Михайловича", — сказал участникам съезда председатель ревизионной комиссии, депутат Госдумы Олег Нилов.
За Миронова проголосовали 199 делегатов.
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