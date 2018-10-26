Путин пошутил над занявшей его место губернатором Югры

Губернатор по ошибке заняла место Путина на встрече

Губернатор села не на свое место во время встречи с президентом в Ханты-Мансийске . Поняв свою оплошность, Комарова смутилась.

«Тоже хорошее место», — пошутил Путин.

Он сел на место Комаровой и передвинул к себе подготовленные для него бумаги.

Владимир Путин прибыл в столицу Югры на выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Президент посетил Музей природы и человека, где местная сказительница подарила ему пояс охотника, защищающий от злых духов.