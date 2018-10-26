Путин пошутил над занявшей его место главой Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова по ошибке заняла кресло президента России Владимира Путина, передает Life.ru.
Губернатор села не на свое место во время встречи с президентом в Ханты-Мансийске. Поняв свою оплошность, Комарова смутилась.
«Тоже хорошее место», — пошутил Путин.
Он сел на место Комаровой и передвинул к себе подготовленные для него бумаги.
Владимир Путин прибыл в столицу Югры на выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Президент посетил Музей природы и человека, где местная сказительница подарила ему пояс охотника, защищающий от злых духов.