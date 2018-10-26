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Путин пошутил над занявшей его место главой Югры
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Губернатор по ошибке заняла место Путина на встрече 

Рамблер + ещё 13 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова по ошибке заняла кресло президента России Владимира Путина, передает Life.ru.
Губернатор села не на свое место во время встречи с президентом в Ханты-Мансийске. Поняв свою оплошность, Комарова смутилась.
«Тоже хорошее место», — пошутил Путин.
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия
Он сел на место Комаровой и передвинул к себе подготовленные для него бумаги.
Владимир Путин прибыл в столицу Югры на выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Президент посетил Музей природы и человека, где местная сказительница подарила ему пояс охотника, защищающий от злых духов.
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