Почему Россия готова раздавать паспорта всем желающим

Госдума , которая в четверг единогласно приняла в первом чтении поправки МВД к закону «О гражданстве», упростила процедуру получения российского паспорта для тех жителей зарубежных стран, которых Россия воспринимает как «вынужденных иностранцев».

В этот раз речь не идет о преференциях по языковому или этническому принципу, как это делалось в периоды, когда Москва полуофициально продвигала идеологию «русского мира».

Новые поправки дают «зеленый свет» переселенцам из стран, где они «преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации».

Такая трактовка раскрывает двери в Россию далеко не одним лишь жителям бывшего СССР. Владимир Путин в июне заявил о необходимости «либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства», отметив особо, что речь идет о людях вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности.

Дым соотечества

Хотя понятно, что ориентирована она в первую очередь на «соотечественников» из Украины , Приднестровья, стран Балтии — но формально поправка дает возможность получить гражданство РФ беженцам из любых горячих точек мира. Европа, изнывающая от волн беженцев с Ближнего Востока, должна будет сказать России большое человеческое спасибо за нынешнюю инициативу.

До сих пор получить российский паспорт было делом весьма муторным, как это ощутил на себе решивший стать россиянином один гражданин США , о незавидной судьбе которого «Ридус» рассказывал ранее. Даже сносно владея русским языком и имея непыльную работу, американец уже более десяти лет сражается с российской бюрократией за паспорт с двуглавым орлом — и пока бюрократия побеждает.

Но вряд ли жители стран «дальнего зарубежья», даже самых неспокойных, рванут в Россию только ради получения паспорта, считает замруководителя Московского Дома соотечественника Аркадий Бененсон.

Впрочем, добавляет он, и среди граждан бывших советских республик тоже наверняка очередь за российскими документами не выстроится.

Причин тому несколько: и политическая, и экономическая, и даже, если хотите, климатическая. Жить в России по совокупности этих причин не настолько легче, чтобы делать переезд сюда самоцелью, раз уже человек решил сниматься с места, — сказал он «Ридусу».

Если конкретный человек «дозрел» до того, чтобы покинуть насиженные места, то у него не стоит выбор между хреном и редькой. Он, в отличии от рыбы из поговорки, будет выбирать, где лучше. И российский паспорт в этом смысле, конечно, предпочтительнее таджикского или йеменского.

Как показывает практика последнего десятилетия, беженцы и переселенцы, которых какими-то путями заносит в Россию, в большинстве случаев рассматривают ее как транзитную страну перед «последним броском» в Европу. Оседают здесь насовсем единицы. Тем более, что статус беженца в ЕС фактически дает возможность не искать работу, а жить на пособие. В России же придется вкалывать в не самых благоприятных климатических условиях, — говорит эксперт.

Как напоминает Бененсон, гражданам стран, где «государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации» происходят на регулярной основе, — например афганцам или иракцам, — на столь же регулярной основе оказывают гуманитарную помощь международные организации. То есть опять же, дергаться в неизвестность в далекую холодную Россию получателям такой помощи нет особой мотивации.

Но вообще Россия должна приготовиться к тому, что она в ответе за тех, кого приручила — это касается в первую очередь, конечно, жителей Центральной Азии. Но и на Ближнем Востоке могут найтись те, кому российский паспорт понадобится как «страховой полис» — такие люди не обязательно будут в России жить. И все же, подобные «новые россияне» будут составлять статистически ничтожное число, — предрекает Бененсон.

Рост «на механике»

Причин, по которым власти России последовательно снижают «пороговые значения» для соискателей ее паспортов, далеко не только гуманитарно-ностальгческие.

По итогам 2018 года население России может вновь показать отрицательный прирост, начавшийся в 2016 году после нескольких более благополучных в демографическом смысле лет. Согласно прогнозам Росстата , население России сократится до 132 миллионов человек к 2050 году — с нынешних 144 миллионов (без Крыма).

Почти весь XXI век население России прирастает исключительно за счет механической миграции — львиную долю которой составляют выходцы из стран бывшего СССР. В нынешнем же году этот приток упал ниже тех значений, которые поддерживали «положительное сальдо» российской демографии — в основном за счет снижения числа приезжающих на ПМЖ украинцев и жителей Центральной Азии.

С начала 2018 года больше всего мигрантов в РФ прибыло из Таджикистана (12,1 тысячи человек) и с Украины (7,4 тысячи). Последние в основном — это жители отколовшихся от Украины районов Донбасса. Так что этих людей в России заманивать нарочно не надо — едут по собственной инициативе.

Демографическая ситуация для России крайне неблагоприятная, и ожидать, что ее можно изменить за счет того, что волшебным образом начнется естественный прирост населения, не приходится, говорит директор Института демографии Высшей школы экономики Александр Вишневский.

Россияне не плодятся не из-за лени или в знак протеста, а по причине, лежащей вне субъективных факторов. А именно: демографическая яма 1990-х годов привела к тому, что сейчас в стране просто физически нет достаточного количества женщин детородного возраста. Поэтому какие бы привилегии государство ни давало семьям с детьми, коренным образом это ситуацию не изменит, — говорил он ранее «Ридусу».

Соответственно, никаких иных способов не просто увеличить, а хотя бы стабилизировать население России за счет «внутреннего производства» в природе не существует.

Это не только российская проблема: аналогичная ситуация наблюдается почти во всех странах Европы, а также в Канаде. Но Канада, пожалуй, единственная из демографически неблагополучных стран, где существует развитая, глубоко проработанная и рассчитанная на десятилетия программа привлечения иммигрантов.

В России же миграционные потоки в значительной мере пущены на самотек и регулируются плохо управляемыми естественными приливами и отливами рождаемости в странах третьего мира.

Из всех стран третьего мира именно Африка показывает наибольший прирост населения, и тамошние «лишние люди» естественным образом выдавливаются на рынки более развитых или менее населенных стран. В Европе же для них уже тоже начинает не хватать рабочих мест — поэтому они так или иначе будут перетекать через границы России. Те чернокожие, которых мы видим на московских стройках, — это только первые ласточки, — полагает демограф.