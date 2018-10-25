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Путин выступил с поручением после трагедии в Керчи
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Путин дал поручение Росгвардии после трагедии в Керчи 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии разработать законодательные предложения по ужесточению контроля за оборотом оружия. Как сообщает RT, соответствующее распоряжение президент отдал в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами в Кремле по случаю их назначения на вышестоящие должности.
«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьёзно усилить контроль в сфере оборота оружия», — призвал президент.
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Он заявил, что ждет от руководства Росгвардии конкретных предложений, в том числе законодательного характера.
После массового убийства в Керченском политехническом колледже Росгвардия выдвинула ряд предложений по ужесточению правил владения оружием. В частности, владельцы оружия должны уведомлять о его хранении по месту пребывания. Также предлагалось обязать владельцев уведомлять Росгвардию, если они едут с оружием в поездку длительностью более трех суток.
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