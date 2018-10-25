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В России отреагировали на резолюцию ЕП по Азовскому морю
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МИД России прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю 

RT на русском 30 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала принятие Европарламентом резолюции по ситуации в Азовском море.
«Тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, они не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды», — сказала дипломат.
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
По её словам, видимо, «критиковать Россию по проблематики Минских договорённостей и якобы их неисполнения просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса».
«Нужна новая свежая тема, она была придумана. Поэтому это просто пропагандистский заход, который в данном случае имеет место быть», — добавила она.
25 октября Европейский парламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможное ужесточение санкций в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море.
Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал принятие данной резолюции.
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