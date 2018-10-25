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Захарова предостерегла США от опасной ошибки
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Захарова: выход из ДРСМД стал бы одной из самых опасных ошибок США 

RT на русском + ещё 9 56 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал бы одной из самых опасных ошибок Вашингтона.
«Считаем, что это стало бы одной из наиболее опасных ошибок в череде предпринятых в последнее время Вашингтоном шагов по выходу из целого ряда международных соглашений, международных структур», — сказала Захарова.
По её словам, создаётся впечатление, что США стремятся обеспечить себе доминирующее положение в различных сферах, включая военную.
«Действия США чреваты серьёзным риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений», — отметила Захарова.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что тема сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из главных на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября.
Политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с Пятым каналом сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, а соглашение ограничивает Вашингтон в действиях.
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