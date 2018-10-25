У Москвы и Вашингтона еще есть время поторговаться

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон по итогам своего визита в Москву дал комментарий на тему антироссийских санкций. Он напомнил, что последние ограничительные меры были введены четыре месяца назад, а американская сторона вводит дополнительные ограничения, когда истекает полгода. «На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России», — сказал Болтон на пресс-конференции в Баку.
Курс рубля на Московской бирже тут же начал расти к доллару и евро (упал ниже 74 рублей впервые с 8 августа). Вырос в среду и российский рынок акций. Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Джон Болтон — хороший дипломат, хотя и «ястреб». Сразу после переговоров в Москве он вряд ли стал бы делать жесткие заявления. К тому же достигнута договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Надо дождаться ее результатов и реакции американского истеблишмента. Очевидно, что во время визита Болтона была обозначена американская позиция по целому ряду вопросов, начиная от Украины и заканчивая Сирией или вопросами кибербезопасности. Теперь Вашингтон ждет ответа от Москвы. Одним из ключевых вопросов может быть реакция России на введение жестких санкций против Ирана. В США звучат опасения, что Россия может помочь обойти запрет на экспорт иранской нефти.
6 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, по результатам которых ожидается, что демократы могут взять большинство в палате представителей. В этом случае позиция законодателей по вопросу антироссийских санкций может ужесточиться. В сенате лежат как минимум два законопроекта о новых ограничениях, которые член исполнительной власти, разумеется, комментировать в Москве не стал. Предотвратить принятие одного из этих биллей, предусматривающих санкции против финансового и энергетического секторов российской экономики, Белый дом не сможет.
Важную роль сыграет ожидаемый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования дела о «российском вмешательстве в американские выборы». На волне информационного шума трудно предсказать действия, как законодателей, так и администрации Трампа. «Рашагейт» вряд ли будет опровергнут.
Что касается оговорки Болтона по поводу полугодового срока введения новых санкций, то, по некоторым данным, именно Белый дом готовит таковые до конца декабря против целого ряда российских бизнесменов и компаний (как это было сделано в апреле). Тогдашние действия, в частности, против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в Вашингтоне были признаны эффективными. Имена наиболее вероятных фигурантов новых «черных списков» уже называются, теперь они предпринимают соответствующие упреждающие действия со своими активами.
Что касается второго пакета так называемых химических санкций в связи с делом Скрипалей, то Болтон сослался на законодательство. Речь идет о законе 1991 года «О соблюдении контроля за уничтожением химического и бактериологического оружия». Первый пакет предусматривал запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения и был введен в конце августа. Дедлайн второго пакета — 22 ноября. В законе сказано, что эти дополнительные санкции должны быть введены президентом США, которому положено выбрать для этого не менее трех из шести положений закона. Они таковы: полный запрет экспорта в Россию всех товаров и технологий, кроме продовольственных; полный запрет импорта из России; ограничение воздушного сообщения для авиакомпаний, прямо или косвенно контролируемых государством; запрет кредитования российских банков, кроме как с целью покупки продовольствия; понижение или разрыв дипломатических отношений; препятствование кредитованию России международными финансовыми организациями.
Президент может не вводить в действие эти ограничительные меры в случае, если конгресс заверит, что Россия не использует химическое оружие в нарушение международного права, представит доказательства того, что не будет использовать оружие в будущем, а также разрешила проведение инспекций на местах силами ООН. Отдельные положения закона президент может не вводить в действие или заморозить, заявив, что это отвечает интересам безопасности США. Ранее представители администрации Трампа давали понять, что проведение инспекций в местах предполагаемого производства химоружия является ключевым моментом. Таким образом, предстоящие несколько недель могут стать временем большого торга между Москвой и Вашингтоном по широкому кругу вопросов. Или не стать.